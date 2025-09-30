Ingen Isak Hien, men det gick vägen ändå för Atalanta.

Bergamo-klubben vände och vann hemma mot Club Brugge i Champions League.

Foto: Bildbyrån

Det stod klart redan på förhand att Isak Hien skulle missa kvällens Champions League-drabbning mellan Atalanta och Club Brugge.

När väl matchen var igång så började det även jobbigt för hemmalaget i Bergamo.

Brugge tog ledningen genom Christos Tzolis i den 38:e minuten och ledningen stod sig länge in i den andra halvleken, men i den 74:e minuten kunde hemmalaget kvittera genom Lazar Samardzic, som var säker från straffpunkten.

Atalanta var dock inte klara där.

I den 87:e minuten klev nämligen Mario Pasalic fram och blev stor hjälte då han satte dit det avgörande 2–1-målet.