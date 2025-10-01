Gyökeres startar för Arsenal i CL

Arsenal tar emot Olympiakos i Champions League.

Då får Viktor Gyökeres förtroende från start.

Matchen startar klockan 21:00.

Under onsdagen går Arsenal in i den andra ligafasomgången av Champions League-säsongen 2025/26 när den grekiska storklubben Olympiakos kommer på besök till Emirates stadium i London.

I Arsenal startar svenske Viktor Gyökeres på topp.

✔️ Arsenal vann matchen med 2–0!

Arsenals startelva:

Raya – White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Ödegaard, Zubimendi, Merino – Trossard, Gyökeres, Martinelli.