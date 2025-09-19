Så lottades svensklagen i Europa Cup-kvalet
Häcken, Hammarby och Rosengård går in i kvalet till Europa Cup.
Så lottades svensklagen.
Under fredagen lottades den andra och sista kvalomgången i Uefas nya turnering Europa Cup. Då gick de tre svenska Europa-lagen Häcken, Rosengård och Hammarby in i turneringen, och nu står det klart vilka motstånd det blir för den svenska trion.
För Häcken, som missade spel i Champions League efter förlust mot Atletico Madrid i går, väntar GKS Katowice från Polen. Häcken är lottat att börja på hemmaplan.
Rosengård lottades mot portugisiska Sporting. Den regerande svenska mästaren börjar på bortaplan.
För Hammarby väntar norska Brann och ”Bajen” börjar på hemmaplan.
Kvalmatcherna spelas mellan den 7-8 och den 15-16 oktober.
De kunde svenska lagen lottas mot
Häcken och Rosengård:
- Ferencvárosi TC
- Fortuna Hjørring
- Breidablik
- HB Køge
- FC Internazionale Milano
- FC Dinamo-BSUPC
- Sporting Clube de Portugal
- Sporting Braga
- PSV Eindhoven Vrouwen
- FK Austria Wien
- 1. FC Slovácko
- FC Nordsjælland
- BSC Young Boys
- GC Frauenfussball
- GKS Katowice
Hammarby:
- SK Slavia Praha
- AFC Ajax
- AC Sparta Praha
- SK Brann
- FC Vorskla Poltava
- KFF Vllaznia
- Eintracht Frankfurt
- RSC Anderlecht
- ŽNK Mura
- FC Minsk
- SFK 2000 Sarajevo
- ŽFK Spartak Subotica
- Glasgow City FC
- FC Gintra
