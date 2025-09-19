Så lottades svensklagen i Europa Cup-kvalet

Häcken, Hammarby och Rosengård går in i kvalet till Europa Cup.

Så lottades svensklagen.

Under fredagen lottades den andra och sista kvalomgången i Uefas nya turnering Europa Cup. Då gick de tre svenska Europa-lagen Häcken, Rosengård och Hammarby in i turneringen, och nu står det klart vilka motstånd det blir för den svenska trion.

För Häcken, som missade spel i Champions League efter förlust mot Atletico Madrid i går, väntar GKS Katowice från Polen. Häcken är lottat att börja på hemmaplan.

Rosengård lottades mot portugisiska Sporting. Den regerande svenska mästaren börjar på bortaplan.

För Hammarby väntar norska Brann och ”Bajen” börjar på hemmaplan.

Kvalmatcherna spelas mellan den 7-8 och den 15-16 oktober.

De kunde svenska lagen lottas mot

Häcken och Rosengård:

Ferencvárosi TC

Fortuna Hjørring

Breidablik

HB Køge

FC Internazionale Milano

FC Dinamo-BSUPC

Sporting Clube de Portugal

Sporting Braga

PSV Eindhoven Vrouwen

FK Austria Wien

1. FC Slovácko

FC Nordsjælland

BSC Young Boys

GC Frauenfussball

GKS Katowice

Hammarby: