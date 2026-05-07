Sågar domarinsatsen: ”Mendes borde ha blivit utvisad”

Bayern Münchens Champions League-resa tog slut under gårdagen.

Detta efter en spännande match på PSG – där domaren inte höll måttet.

Efter ett sjöslag till första möte i Paris, som slutade 5-4 till hemmalaget, välkomnade Bayern München Paris Saint-Germain till Allianz arena under gårdagskvällen.

Där skulle Ousmane Dembélés mål i den tredje minuten räcka hela vägen till seger – trots Harry Kanes reducering i dubbelmötet på tilläggstid i den andra akten.

Efter matchen firade PSG-spelarna sitt finalavancemang medan det tyska laget fick tacka av hemmasupportrarna efter vad som var en adekvat insats, enligt tränaren Vincent Kompaany.

– Jag kan inte vara besviken. Självklart är det frustrerande i slutändan. Vi borde ha varit mer effektiva i motståndarnas straffområde. Grattis till Paris Saint-Germain. Vi spelade två väldigt jämna matcher, säger belgaren enligt L’Équipe.

Däremot fanns det något att vara kritisk över.

– När det gäller domarens beslut finns det anledning att protestera. Nuno Mendes borde ha fått sitt andra gula kort och därmed blivit utvisad i duellen med Konrad Laimer, menar Kompany.

För Paris Saint-Germain väntar nu Arsenal i finalen på Puskas arena den 30 maj.



