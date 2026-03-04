Kunde varit med och skriva CL-historia: ”Inte nice att prata om nu”

Han har äntligen fått det att lossna i Djurgården med sitt hattrick i helgen.

Men Nino Žugelj gläds inte bara över sin egen, efterlängtade framgång.

– Det Bodö gjort i Champions League är fantastiskt. Klart jag kollat matcherna, jag var där i nästan tre år, säger slovenen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det ville sig inte alls i fjol för prestigeförvärvet Nino Žugelj från Bodö/Glimt.

Han värvades in för närmare tio miljoner kronor för att ersätta norska stjärnan Gustav Wikheim, men efter den otäcka skada som slovenen ådrog sig borta mot Rapid Wien i Conference League-kvartsfinalen kom Žugelj aldrig riktigt tillbaka i fjol.

I stället var han ofta utanför truppen som ett resultat av Djurgårdens överfyllda utlänningskvot.

Nu är i stället året som 25-åringen ska explodera – och efter dubbla missar i förlusten mot Falkenberg i Svenska cup-premiären kom så revanschen med ett hattrick mot Skövde i helgen, en match Djurgården vann med hela 8-0.

Nu kan det helt plötsligt vända för den vänsterfotade yttern – och om exakt en vecka kommer han sitta bänkad framför tv:n när Bodö/Glimt spelar åttondelsfinal i Champions League hemma mot Sporting.