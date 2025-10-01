Larsson sågas: ”Försvann”

FC Köpenhamn föll mot Qarabag i Champions League.

Då får svenske Jordan Larsson låga betyg av dansk press.

Foto: Alamy

Det var tidigare under onsdagskvällen som FC Köpenhamn ställdes mot Qarabag i Azerbajdzjan i Champions League-säsongens andra ligafasomgång. Då chockades det danska mästarlaget och föll med 2–0 i CL.

Den danska sajten Tipsbladet kallar chockförlusten för en ”mardröm”.

”Mardröm, FCK – det får INTE hända!”, skriver sajten.

Sågningen

Den svenske landslagsspelaren Jordan Larsson startade och spelade hela matchen för FCK. Nyckelspelaren kom från en storartad insats i premiäromgången mot Bayer Leverkusen, men under onsdagen kom Larsson inte loss mot Qarabag.

Tipsbladet ger svensken betyget 2/6 efter insatsen.

”Han har en tendens att dyka upp och leverera magiska ögonblick, men dessa ögonblick försvann under den azerbajdzjanska natthimlen”, skriver sajten.

Viktor Claesson blev inbytt efter halvtidspaus. Även han fick 2/6 i betyg.