Madrids borgmästare rasar: ”Vi fick spela mot Uefa”

Atletico Madrids uttåg ur Champions League var ledsamt för många.

Det gäller även Madrids borgmästare som nu riktar stor kritik mot arrangören.

Under tisdagskvällen säkrade Arsenal en av två platser i finalen av Champions League – efter att ha slagit Atlético Madrid i returen med 1-0 (totalt 2-1).

Resultatet var naturligtivs bittert för alla med Atletico-sympatier, men även för en borgmästare. José Luis Martínez-Almeida är just en sådan, för Madrid som stad, och har nu berättat om sina känslor efter uttåget.

Då höll han inte tillbaka på orden.

– När jag såg lottningen trodde jag att vi hade fått Arsenal, men jag hade fel – vi fick spela mot Uefa. Och Uefa har gjort det tydligt att de inte ville att Atlético de Madrid skulle vara i Champions League-final, sade borgmästaren enligt Marca.

”De sista minuterna var skamliga och pinsamma”

Därefter valde Martínez-Almeida att rikta en stor skopa kritik åt den som valde det tyska domarteamet med Daniel Siebert i spetsen.

– Vem kommer ens på tanken – förutom Uefa – att sätta en tysk som huvuddomare och VAR-domare? Och i går (tisdag) fanns det situationer som inte handlar om att domaren var mer eller mindre dålig, utan enligt min mening om en förutbestämd och medveten vilja att skada Atlético de Madrid.

Martínez-Almeida avslutar sin sågning:

– De sista fem minuterna av matchen var skamliga och pinsamma ur ett idrottsligt perspektiv. Det spelades mindre än en och en halv minut av de 5 minuter och 33 sekunder som lades till.







