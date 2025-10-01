Omdömet om Viktor Gyökeres: ”Mycket bra och lovar gott”

Viktor Gyökeres låg bakom Arsenals första mål mot Olympiakos.

Efter CL-segern får svensken fina omdömen.

”Hans rörelser och löpningar var dock mycket bra och lovar gott”, skriver Football London.

Foto: Alamy

Det blev en bra dag på jobbet för Arsenal och den svenska stjärnanfallaren Viktor Gyökeres, 27. Redan efter lite drygt tio minuter av Champions League-matchen mot grekiska Olympiakos under onsdagskvällen rasslade nätet när Gabriel Martinelli sköt ”The Gunners” upp i ledning.

Gyökeres låg bakom målet när hans avslut gick mellan benen på Olympiakos-målvakten Tzolakis i stolpen, och den brasilianska yttern snappade upp returen. ”Blågult”-strikern fick dock lämna planen mållös i 2–0-segern.

Foto: Alamy

Efter Champions League-vinsten får Gyökeres en sjua av tio i betyg av sajten Football London, som bevakar Arsenal nära.

”Hade otur som inte gjorde det första målet men tog emot Ödegaards passning briljant, använde sin styrka innan han träffade stolpen, vilket gav en retur till brasilianaren. Förlorade en bra chans när han såg ut att ha öppet mål men sköt högt över ribban. Hans rörelser och löpningar var dock mycket bra och lovar gott”, skriver sajten.

Trion Martinelli, Ödegaard och Raya får åtta av tio i betyg och bedöms av Football London som matchens bästa spelare.