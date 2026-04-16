Ramos sågar Camavingas agerande: ”Jag är besviken”

Eduardo Camavingas tog ett rött kort – Real Madrid åkte ur.

Nu sågar den forne Real-spelaren Sergio Ramos fransmannens agerande.

I går hade kvartsfinalen mellan Real Madrid och Bayern München vänt till Tyskland, där den första halvleken slutade med ett rejält målkalas. Därefter såg matchen länge ut att gå till förlängning.

Detta fram till den 86 minuten, då den inbytte Eduardo Camavinga valde att fördröja spelet efter avblåsning genom att transportera bollen med fötterna och sedan ta upp den med händerna. Domaren, Slavko Vinčić, valde då att plocka upp ett gult kort och dela ut detta till fransmannen – som innebar att han visades ut. Strax därefter avgjorde Luis Diaz och Michael Olise matchen för hemmalaget vilket innebar att ”Los Blancos” resa i Champions League är över denna gång.

Nu har den mångåriga Real Madrid-spelaren Sergio Ramos gått ut och sågat Camavingas agerande i slutet av matchen.

”Alla såg Real Madrid komma tillbaka och vinna matchen fram till att Camavinga fick ett rött kort. Dessa ungdomar behöver gå tillbaka och lära sig vad ett första gult kort betyder”, säger Ramos enligt United Insider och fortsätter:

”Han blev inbytt för att ändra matchen men dumt nog tog han ett rött kort vilket ledde till att hans lag åkte ut, jag är besviken”, avslutar spanjoren.