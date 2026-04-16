Stort ramaskri efter Camavingas röda kort: ”Oförklarligt”

Real Madrid var minuter från att ta kvartsfinalen mot Bayern München till förlängning.

Då drog Eduardo Camavinga på sig ett andra gult kort och fick se tyskarna avgöra från omklädningsrummet.

”Han visade ut en spelare för praktiskt taget ingenting”, säger domarexperten Pedro Martín enligt Marca.

Efter en 2-1-seger för Bayern München borta mot Real Madrid förra veckan spelades den andra kvartsfinalen i Champions League på tysk mark under gårdagskvällen.

Där slutade den första halvleken med ett rejält målkalas, med hela fem mål, som innebar att dubbelmötet var kvitterat.

Länge såg också matchen ut att gå till förlängning. Detta fram till den 86 minuten, då den inbytte Eduardo Camavinga valde att fördröja spelet efter avblåsning genom att transportera bollen med fötterna och sedan ta upp den med händerna. Domaren, Slavko Vinčić, valde då att plocka upp ett gult kort och dela ut detta till fransmannen. En stund senare såg slovenen ut att inse att han även var tvungen att ta fram det röda kortet och visa ut spelaren, vilket han gjorde.

Tre minuter senare gjorde Luis Diaz 5-4 i dubbelmötet innan Michael Olise satte spiken i kistan på tilläggstid. Kring det, och Camavingas röda kort, har det skapats ett stort ramaskri i spansk media. Real Madrid-tränaren Álvaro Arbeloa var till exempel inte helt enig med domarens beslut.

”Det är oförklarligt att visa ut en spelare för det”, sade spanjoren efter matchen enligt Marca.

”Jag tror att han gav dem den andra för att Bayern-spelarna gick och sa det. Ibland känns det som att domarna antingen inte har spelat fotboll eller så förstår de inte det”, fortsatte Arbeloa.

”Camavinga borde inte ha rört bollen”

Domarexperten Pedro Martín menar att slovenens beslut kommer att skrivas in i historieböckerna:

”Vincic gick överstyr och visade ut en spelare praktiskt taget för ingenting. Det är en av de utvisningarna som kommer att gå till turneringens historia på grund av minuten den inträffade, matchresultatet, matchomgången och motståndarna. Så domaren var väldigt inflytelserik kring resultatet”, säger han enligt Marca.

Den före detta domaren, Eduardo Iturralde, menar även han att Vinčić beslut var fel.

”På den här nivån kan man inte varna en spelare för det där och lämna dem med tio man. En domare som förstår vad som händer styr spelet bättre; Vincics hantering av situationen var dålig, men Camavinga borde inte ha rört bollen”.



