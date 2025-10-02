TV: Gyökeres lovordas: ”Gör ett enormt jobb”

Viktor Gyökeres låg bakom Arsenals 1–0-mål mot Olympiakos i Champions League igår kväll.

Efter 2–0-segern så hyllades svensken av Arsenals norske lagkapten Martin Ødegaard.

– Han är mycket bra, han har gjort otroligt mycket bra och han gör ett enormt jobb, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Arsenal besegrade Olympiakos med 2–0 i Champions League igår kväll och det var Viktor Gyökeres som låg bakom det första målet för Londonklubben.

Svensken sprang sig loss i djupled efter tolv minuter och avlossade ett tungt skott som Olympiakos-målvakten Konstanstinos Tzolakis inte lyckades få bort. Avslutet styrdes i stolpen och precis framför mållinjen kunde Gabriel Martinelli peta in 1–0-till Londonklubben.

Efter matchen så valde Arsenals norske lagkapten, Martin Ødegaard, att hylla svensken och Londonklubbens övriga nyförvärv.

– Det funkar väldigt bra med Viktor, man vet att han alltid sticka in bakom. Han har mycket power och styrka i sig när han går in bakom och jag hittade honom fint där ett par gånger. De andra som kommit in har också kommit in fint i laget, så det ser bra ut, säger han till Viaplay.

Arsenal vann till slut med 2–0 och även om det inte blev något mål för Gyökeres så lovordas han rejält av norrmannen.

– Han är mycket bra, han har gjort otroligt mycket bra och han gör ett enormt jobb. Dels genom att hålla undan folk och skapa ytor för andra, sen idag så är han några centimeter från att göra första. Han är väldigt bra och jag tror han kommer att bli ännu bättre när han lär känna alla lite bättre och allt sådant. Det ser väldigt bra ut.

Härnäst för Arsenal, innan landslagsuppehållet, väntar hemmamöte med West Ham i Premier League.