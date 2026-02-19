TV: Profilens utspel kring Bodøs framgång – ”Konstgräset”

Bodø/Glimt fortsätter att uträtta stordåd i Champions League.

Det hade dock aldrig hänt, om de inte hade spelat på plastgräs.

– Det hävdar jag med bestämdhet, säger Martin Åslund i Viaplays podcast Tiki Taka.

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimts framfart i Champions League fortsätter att skapa stora rubriker. Efter segrar mot Manchester City och Atletico Madrid ställdes man under onsdagskvällen mot Inter hemma på Aspmyra, i sextondelsfinalen av världens bästa klubblagsturnering.

Där skulle Kjetil Knutsens lag fortsätta att uträtta mirakel då man vann det första av två möten med 3-1. Däremot finns det en förklaring till varför Bodø är så pass bra som de är när de gästande lagen har tagit sig norr om polcirkeln. Åtminstone om du frågar Viaplays expert Martin Åslund.

– Den huvudsakliga anledningen till att de gör här är konstgräset i min värld. Det hade inte varit möjligt, hur bra de än gör det, säger han i podcasten Tiki Taka.

”Det ena utesluter inte det andra”

– Det är inte svart eller vitt. Bara för att du spelar på konstgräs blir du inte automatiskt bra, det är inte det jag säger. Men trots att de gör det bra hade det inte varit möjligt att göra det här utan konstgräset. Det hävdar jag med bestämdhet.

Det handlar dock inte bara om att Eliteserienlaget har bemästrat spelet på en artificiell matta. Lika stor del handlar om att bortalagen inte har gjort det.

– Däremot är det relevant att säga att Bodø gör det väldigt, väldigt bra. Det är extremt bra det de gör. Även med konstgräset borde de inte kunna göra det men man måste hålla i sär det. Det ena utesluter inte det andra och det går inte att träna på konstgräs i tre träningar och tro att man har anpassat sig.

Returmötet mellan Inter och Bodø/glimt spelas tisdag nästa vecka, med avspark klockan 21.00.