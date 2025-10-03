Häckens besvikelse: ”En match vi borde vunnit”

Det blev en poäng i Conference League-premiären.

Men Häcken tycker att man borde vunnit mot Shelbourne.

– Jag är besviken, säger Mikkel Rygaard på klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Torsdagskvällens premiäromgång i Europa Conference League lämnade mersmak för Häcken. Hisingsklubben fick med sig ett 0–0-resultat mot Shelbourne FC hem från Irland, men gästerna är besvikna över att inte säkra Europa-säsongens första seger.

– Det var en match som vi borde ha vunnit. Det var en tuff match med rätt svåra förhållanden så vi ska vara tacksamma för poängen, men vi hade de bästa chanserna och borde ha kunnat avgöra, säger tränaren Jens Gustafsson på klubbens hemsida.

– Varje poäng är viktig. Vi vet att vi har tuffa matcher framför oss men vi har också bra chanser att ta poäng framåt, fortsätter Gustafsson.

”Besviken”

Även mittfältaren Mikkel Rygaard anser att Häcken borde kunnat få med sig ännu mer hem från Irland.

Foto: Bildbyrån

– Vi började bra och jag hade två bra lägen som jag kunde ha gjort mål på. Sedan blev vi lite nervösa. Jag tycker att vi var det bättre laget men att vi skulle ha kunnat göra det ännu bättre. Ibland kom vi emellan deras mittfältare och runt på kanterna, men vi hade velat skapa mycket mer. Vi borde ha kunnat vinna matchen även om det var ett tufft ställe att spela på. Vi måste kunna vinna sådana här matcher även på bortaplan. Jag är besviken, säger han.

För Häcken väntar spanska Rayo Vallecano i nästa omgång. Matchen spelas den 23 oktober.



