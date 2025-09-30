Häckens avbräck i guldstriden: ”Opereras inom kort”

Häcken får klara sig utan Johanna Fossdalsá Sörensen i guldracet.

19-åringen har råkat ut för en korsbandsskada.

– Det känns förstås ganska tungt, säger hon i ett uttalande.

BK Häcken jagar det SM-guldet och går en tung guldkamp mot Hammarby och Malmö FF under hösten. Nu får den damallsvenska tvåan klara sig utan en nyckelspelare i racet som SM-guldet.

Under tisdagen meddelar Häcken att Johanna Fossdalsá Sörensen, 19, har skadat korsbandet och kommer att tvingas till operation. Hon väntas bli borta i upp emot ett år.

– Det är en korsbandsskada. Hon kommer att opereras inom kort och sedan är det en rehabiliteringsperiod på upp emot ett år, säger klubbens läkare Sadesh Balasingam i ett uttalande.

– Det känns förstås ganska tungt. Jag hade förberett mig mentalt på att det kunde vara allvarligt, men man hoppas ändå alltid att det inte ska vara korsbandet. Men nu har det hänt och man måste acceptera det, säger Fossdalsá Sörensen.

Mittfältskuggen skadade sig i matchen mot AIK i helgen och tvingades utgå i slutet av den första halvleken.

Häcken ligger tvåa i damallsvenskan, med två poäng upp till Hammarby i serieledning (som har en match mer spelad) och en poäng ned till Malmö FF. Under onsdagen möts Häcken och MFF i en viktig match i guldracet.