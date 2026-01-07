Larsson öppen för återkomst: ”Stänga dörrar vore dumt”

Emilia Larsson, 27, är klubblös och letar efter en ny klubb.

Nu öppnar hon upp för återkomst till Linköping och Hammarby.

– Så att stänga dörrar till någonting vore väldigt dumt, säger Emilia Larsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt kunde avslöja redan i november att Emilia Larsson skulle lämna Rosengård. Nu har Larsson själv och klubben bekräftat att 27-åringen lämnar i samband med att hennes kontrakt löpte ut.

Larsson har själv bekräftat till FD att hon är klubblös och letar efter en ny klubbadress.

Tiden i Rosengård blev speciell. Ett historiskt guld och ett historiskt fall, men trots turbulensen så är Larsson glad att hon har fått uppleva allt.

– En speciell tid skulle jag säga. Det var första året blev inte riktigt som man hade förväntat sig. Året efter, 2024, är någonting man aldrig kommer få med om igen. Det var helt fantastiskt. Man trivdes otroligt bra med allting, både lag och tränare och sportchef. Men förra året blev lite som natt och dag. Det har vi väl pratat om väldigt mycket. Händelserika år, men jag är glad att jag fått vara med om allting där, säger Larsson till FotbollDirekt.

”Vill sikta så högt som möjligt”

Foto: Bildbyrån

Under fjolåret var det inte bara prestationerna som gav Rosengård rubriker utan även att klubben stoppade Emma Janssons flytt till England. Nu har Jansson tagit steget till Leicester och nära vännen Emilia Larsson, som har varit lagkamrat med Jansson i flera lag under flera års tid är glad för hennes skull.

– Ja men man är jätteglad såklart. Jag och Emma har ju spelat ihop i väldigt många år nu och det är en väldigt fin vän till mig så jag är så glad för hennes skull. Det ska bli väldigt roligt att få följa henne.

Larsson själv är öppen för att testa vingarna utomlands men vill framförallt hitta en bra klubb som passar henne.

– Det är klart att jag vill sikta så högt som möjligt. Så det är väl klart att jag vill testa att lämna Sverige också. Sen får man vara realistisk, man måste dels hitta en klubb som vill ha en och någonting bra. Det är klart man vill prova sina vingar utanför Sverige också.

27-åringen har tidigare representerat klubbar som Hammarby IF, och Linköpings FC. Samt en kort tid i IFK Norrköping.

Foto: Bildbyrån

Klubblöse Emilia Larsson stänger inga dörrar för en återkomst i någon av dessa klubbar som ligger henne vamt om hjärtat.

– Det är klubbar som ligger mig varmt om hjärtat och Hammarby är såklart extra speciellt för mig. Så att stänga dörrar till någonting vore väldigt dumt, avslutar Emilia Larsson.