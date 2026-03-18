Sadiku hyllar Häcken-duon: ”Väldigt starka spetsegenskaper”

UPPTAKTSTRÄFF. Elena Sadiku är ny tränare i BK Häcken.

Nu hyllar hon Häcken-duon Monica Jusu Bah och Felicia Schröder.

– De har väldigt starka spetsegenskaper som vi såklart försöker nyttja, säger Elena Sadiku till FotbollDirekt.

Elena Sadiku har tagit över BK Häcken inför den här säsongen. Trots att Göteborgslaget har tappat en hel del spelare så har dem kvar super-duon Monica Jusu Bah och Felicia Schröder. Två spelare som enligt Elena Sadiku är viktiga för laget.

– Såklart är de väldigt viktiga. Felicia har gjort mål nästan hela försäsongen förutom matchen mot AIK och Monika har bidragit med mål och assist, säger Sadiku till FotbollDirekt och fortsätter:

– De har väldigt starka spetsegenskaper som vi såklart försöker nyttja.

”Om de skulle lämna så fallerar inte pusslet”

Elena Sadiku har valt att inte bara fokusera på super-duon utan på att hela laget ska bidra till anfallsspelet.

– Men jag har faktiskt fokuserat mycket på att skapa ett anfallsspel som inte bara är beroende av dem, utan vi är beroende av alla, säger hon och fortsätter:

– Och därav också förbereda för att eventuellt om de skulle lämna så fallerar inte pusslet, utan vi kommer då stå stabila och veta hur vi ska ersätta i form av spelsättet vi spelar, men såklart är de sjukt viktiga både på plan och utanför plan för de har väldigt mycket energi och sprider väldigt mycket positiv energi.

Härnäst för BK Häcken väntar en semifinal i svenska cupen borta mot Djurgården.