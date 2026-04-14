Schröder toppar Goals lista: ”En ära att få vara”

Felicia Schröder toppar Goals lista som en av världens bästa talanger.

BK Häcken-stjärnan hamnar på en tredje (!) plats.

– Det är otroliga namn som är på den listan så det är en ära att få vara på den. Jättekul faktiskt, säger Felicia Schröder till Fotbollskanalen.

Felicia Schröder gör succé i Damallsvenskan och det svenska damlandslaget. I fjol gjorde 19-åringen hela 30 mål på en hel säsong och var högs bidragande till BK Häckens SM-guld.

Nu har hon belönats med att nominerats på Goals lista över väldens bästa talanger. Nomineringen löd på följande sätt.

”Trots sin unga ålder stod Schröder för imponerande 30 mål och nio assist på 26 matcher förra året, vilket bidrog till att Häcken säkrade ligatiteln för första gången sedan 2020. Hon utsågs dessutom till ligans mest värdefulla spelare, bästa unga spelare och årets forward”

Det fortsätter:

”Hon är snabb, smart och utmärkt med båda fötterna, det finns inte mycket Schröder inte har”, stod det bland annat i motiveringen.

– Det är jättekul att se, det visar ju att man gör någonting bra, men jag lägger inte jättemycket energi på det. Det är bara att köra, säger hon om nomineringen till Fotbollskanalen.

Schröder hamnade till slut på en tredje plats på listan med två riktigt stora framtidsnamn framför sig. På första plats kom Barcelonas 19-årige mittfältare Sydney Schertenleib och på andra plats , precis framför svensken, landade Lyons18-åriga mittfältare, Lily Yohanna in.

– Det är otroliga namn som är på den listan så det är en ära att få vara på den. Jättekul faktiskt.

Att vara en av världens största talanger och omskriven på ett speciellt sätt är inget som 19-åringen tänker på till vardags.

– Man tänker på det ibland men inte när man är ute på planen. Det är mer när man kommer hem och kollar på mobilen och paddan när man ska sova typ.

Nästa utmaning för Schröder är VM-kval den 14 april när Sverige tar emot Danmark på Gamla Ullevi.