STAFHAMMAR: ”Rosengård får kämpa för sin överlevnad”

Omgång 20 av damallsvenskan har gått i mål.

Den bjöd på målkalas, ny serieledare, nytt lag på kvalplats och en tråkig skada.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.

Foto: Bildbyrån

Hammarby studsade tillbaka

Efter derbyförlusten åkte Hammarby till Växjö för att spela omgång 20 av damallsvenskan mot Växjö DFF. Den första kvarten var smått kaosartad med ett rejält hemmaövertag och Melina Loeck gjorde en jätteräddning när Växjö höll på att ta ledningen tidigt i matchen. Men efter 19 minuter fick Hammarby in 1–0 genom Ellen Wangerheim vilket ändrade hela matchbilden. I första halvlek fick även Bea Sprung göra mål, vilket blev hennes första för ”Bajen”.

I andra halvlek fick Hammarby in hela fem mål efter ett norskt målkalas. Julie Blakstad gjorde två mål på en minut, varav en på straff som Växjös målvakt Maya Østergaard var på. Sedan kunde Vilde Hasund, Emilie Joramo och Anna Jøsendal sätta dit en var. Matchen slutade 7–0 till Hammarby som med det gick upp i serieledning igen.

BP slog Rosengård – regerande mästarna på kvalplats

Det var ett bottenmöte på Malmö IP. Att Rosengård skulle spela en match om att slippa kvalplats hade man inte kunnat tro i början på året, men nu ligger Rosengård på kvalplats och kan behöva kämpa för sin överlevnad i damallsvenskan.

I första halvlek kunde Louise Lillbäck göra BP:s första mål och sedan assistera Frida Thörnqvist till 2–0 målet. I andra halvlek rullade det på för Brommapojkarna. Ida Bengtsson och Louise Lillbäck kunde sätta dit 3–0 och 4–0 till BP. Sedan kunde Emilia Larsson reducera för Rosengård till 1–4 men strax därefter fick BP en straff som Julia Olsson satte i mål. I slutminuterna kunde Emma Jansson reducera för Rosengård och slutresultatet blev 2–5.

AIK förlorade mot Häcken – trots stark första halvlek

AIK välkomnade BK Häcken till Skytteholm, och då gjorde AIK en riktigt bra första halvlek där man tog ledningen genom Villemo Dahlqvist. I slutet av första halvlek kvitterade Häcken genom skyttedrottningen Felicia Schröder. Under första halvlek fick Häcken dessvärre en tuff skada. Johanna Fossdalsá Sörensen drog korsbandet och säsongen är därmed över för hennes del.

I början av andra halvlek fick AIK en straff som Adelisa Grabus satte och därmed tog AIK tillbaka ledningen igen. Men ju mer av matchen som gick, desto tröttare och slarvigare blev AIK och Häcken kunde dra ifrån. Anna Anvegård (gånger två), Alice Bergström och Helena Sampaio kunde göra mål för Häcken och se till att slutresultatet blev 5–2 till göteborgslaget.

Vittsjö vann tajt match mot Piteå

Skånelaget Vittsjö åkte upp till norr för att möta Piteå på bortaplan. Det var en resa som blev värd mödan eftersom gästerna vann med 3–2. 19-åriga Daniela Galic satte in matchens första mål för hemmalaget. Senare i matchen kunde Linda Sällström som haft det tufft med målproduktionen sätta dit dit 2–0 för Vittsjö. Tio minuter efter att Vittsjö utökade kunde Piteås Shiho Matsubara reducera. Men det var en kortvarig glädje för Hanna Ekengren slog till för Vittsjö och såg till att skånelaget ledde med 3–1.

I slutminuterna väcktes dock ett hopp för Piteå som kunde reducera till 2–3 genom Selina Henriksson, vilket också blev slutresultatet.

KDFF försvårade Malmös guldchans

Malmö FF, som har chans på guld, mötte Kristianstad DFF i ett Skånederby på bortaplan. Då kunde MFF ta kommando över matchen genom mål av nyförvärvet Miljana Ivanovic.

MFF:s ledning höll sig länge och många trodde att tre poäng skulle gå till guldstriden, men så blev det inte. I den 86:e minuten kunde Mathilde Janzen sätta dit kvitteringen för Kristianstad som såg till att Malmö inte fick med sig tre poäng i guldstriden.

Omgångens elva: