Blågult-kaptenens besvikelse: ”Det är en match vi ska vinna”

Sverige lyckades inte få hål på Serbien i lördagens VM-kval.

Därför var lagkapten Kosovare Asllani minst sagt besviken efter matchen.

– Bollen studsade inte vår väg i dag, säger hon till SVT.

Foto: Bildbyrån

Ett uddlöst Sverige fick ”bara” med sig en poäng efter lördagens VM-kvalmatch mot Serbien i Belgrad.

Trots ett par stora lägen åt båda håll slutade matchen mållös vilket innebär att Blågult nu står på fyra poäng efter de två inledande matcherna.

– Det är frustrerande att inte få in bollen i dag. Vi krigar, gav allt och försökte verkligen att forcera och skapa chanser, men bollen studsade inte vår väg i dag, säger Kosovare Asllani till SVT.

På frågan om vad som inte gick Sveriges väg i Belgrad menar kaptenen att det var en kombination av flera saker.

– Det är framförallt sista tredjedelen och andrabollar som inte studsar åt vårt håll i dag. Vi försöker att vara där och ger det allt. Vi borde gjort det bättre på våra fasta situationer. Vi skapar mycket men leveransen var inte riktigt där i dag. Det är en match vi ska vinna men Serbien är tuffa på deras hemmaplan.

Att ”servarna” på Sveriges fasta situationer inte gav något resultat i dag hymlar inte Asllani med.

– Nej, det såg ni och det är någonting vi måste göra bättre, avslutar hon.