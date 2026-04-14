Monica Jusu Bah slog till med sitt första landslagsmål

I dag har Sverige chans att koppla grepp om förstaplatsen i sin VM-kvalgrupp när man tar emot Danmark.

Då fick de blågula damerna en drömstart.

Detta då Monica Jusu Bah tog ledningen tidigt – med sitt första landslagsmål.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslagets kval till VM 2027 i Brasilien har gått in i sin andra samling med två matcher. I den första samlingen ställdes man först mot Italien på bortaplan, och vann med 1-0, innan man reste till Serbien och spelade 0-0 i vad som anses vara något av ett misslyckande.

I dag har det blivit dags för VM-kvalets tredje match, och den första hemma i Sverige. Den spelas mot grannlandet Danmark på Gamla Ullevi i Göteborg och sparkades igång klockan 19.00.

Bara en minut in i matchen hade Sverige sin första stora chans att ta ledningen. Detta efter att Felicia Schröder spelats fram till ett fint skottläge i boxen där Häcken-spelaren drog till direkt med högerfoten och träffade insidan av stolpen – och ut. Ett riktigt jätteläge för svensk del.

Fyra minuter senare trodde många att Sveriges ledningsmål skulle komma. Detta efter att en tilltrasslad situation i boxen slutat upp med att den danske keepern Thisgaard räddat bollen på mållinjen två gånger om innan bortalaget kunde rensa bort bollen. Kort efter detta ropade svenskorna på straff efter en misstänkt handssituation.

I den åttonde minuten kom till slut målet, efter ett inspel av Smilla Holmberg och en misslyckad klack från Felicia Schröder. På andrabollen slog Monica Jusu Bah till från nära håll i vad som blev hennes första landslagsmål.

Matchen pågår.