Nottingham Forest har inte vunnit en match på sex försök.

Nu ropas det om avgång för tränaren Ange Postecoglou.

– Jag hörde fansens åsikt, säger han efter chockförlusten mot Midtjylland.

Foto: Alamy

24 dagar har gått sedan Ange Postecoglou anställdes som ny tränare för Premier League-laget Nottingham Forest. Sex matcher senare har laget fortfarande inte vunnit, och efter torsdagskvällens fiasko mot danska Midtjylland i Europa League ropade fansen på tränarens avgång och buade ut Postecoglou.

– Fansen är besvikna. De har rätt att ha en åsikt om det. Jag hörde deras åsikt, säger en nedstämd Postecoglou enligt BBC.

Ange Postecoglou. Foto: Alamy

– Inget överraskar mig i fotbollen. Det är det klimat vi befinner oss i. Det verkar som om det är så saker och ting utvecklas. Det är inget jag kan kontrollera, fortsätter han.

Sämst på 100 år

Fyra förluster och två kryss, så ser Ange Postecoglous facit i Nottingham Forest ut. Då har han blivit den första Forest-tränaren på 100 år att inte vinna en av de inledande sex matcherna. År 1925 lyckades John Baynes inte vinna på sina sju inledande matcher.

Sedan australiensaren tog över har Nottingham Forest släppt in 13 mål. Det är flest i hela Premier League under samma tid.

Forest ligger på 17:e plats i ligan.