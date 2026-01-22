Uddamålsförlust för MFF – i Miguel Ángel Ramírez debut

Miguel Ángel Ramírez debuterade som MFF-tränare denna torsdag.

Någon drömdebut blev det inte för spanjoren.

Hans Malmö FF föll med uddamålet hemma mot Röda Stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF mot Röda Stjärnan i Europa League denna torsdagskväll, i vad som är nye huvudtränaren Miguel Ángel Ramírez första tävlingsmatch för Skåneklubben.

Inför matchen hyllade och hedrade MFF sin förre tränare, Åge Hareide, som gick bort strax före årsskiftet.

Direkt i matchinledningen så var Malmö nära att ta ledningen när Ekong tog sig förbi, men hans avslut gick precis utanför.

Därefter skapade Röda Stjärnan två rätt farliga chanser under den inledande kvarten och i den 16:e minuten skulle bortalaget spräcka målnollan. Arnautovic hittade fram till Kostov som från nära håll satte dit 1–0 till Röda Stjärnan.

Några fler mål bjöds det inte på i den första halvleken och Röda Stjärnan gick in i paus med en 1–0-ledning i Malmö.

Strax före timmen spelad var sedan Röda Stjärnan nära att utöka sin ledning.

Seol testade att dra till från distans och sydkoreanens avslut gick inte långt utanför Ellborgs stolpe.

Röda Stjärnan var kort efter Seols avslut nära att utöka sin ledning vid ett par tillfällen till.

Några fler mål bjöds det inte heller på, utan slutresultatet i Miguel Ángel Ramírez första tävlingsmatch som MFF-tränare blev en 1–0-förlust.

Malmö FF: Ellborg – Karlsson – Jansson – Rösler – Busanello – Skogmar – Lundbergh – Busuladzic – Bolin – Botheim – Ekong.

Röda Stjärnan: Matheus – Seol – Rodrigao – Veljkovic . Tiknizyan – Kostov – Elsnik – Krunic – Lucic – Arnautovic – Katai.