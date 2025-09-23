Lugnande rapporter kring Isak Hien

Isak Hien tvingades kliva av skada i Atalantas senaste Serie A-match.

Nu kommer dock lugnande besked kring svensken.

Skadan uppges inte vara allt för allvarlig.

Foto: Bildbyrån

Isak Hien tvingades bryta den gångna helgens match mot Torino i mitten av den första halvleken.

Ett bakslag för dels Atalanta, men potentiellt också ett stort bakslag för det svenska herrlandslaget som om ett par veckor spelar nya viktiga VM-kvalmatcher.

Nu kommer dock lugnande rapporter för Blågult och Jon Dahl Tomasson.

La Gazzetta dello Sport rapporterar nämligen nu att skadan på svensken inte ser ut att vara allt för allvarlig. Trots det är han dock osäker inför helgens toppmöte med Juventus.

Ifall det stämmer att det inte rör sig om någon skada borde Hien således vara tillgänglig när Sverige ställs mot Schweiz den 10 oktober och Kosovo den 13 oktober.