Beskedet efter skräckskadan: ”Väldigt smärtsamt”

Ollie Watkins, 29, krashade in i stolpen och skrek ut sin smärta.

Efter Englands 3–0-seger kom Thomas Tuchel med lungande besked.

– Han är okej, sa han enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Det var i slutet av den första halvleken av träningsmatchen mellan England och Wales i går, torsdag, som olyckan var framme. Ollie Watkins, som var en av tre målskyttar i den matchens första akt, dundrade rakt in i en av målstolparna och skrek ut sin smärta.

Aston Villa-anfallaren fick vård på innerplanen innan han försökte spela vidare, men ersattes snabbt av Marcus Rashford.

Ollie Watkins. Foto: Alamy

Trots de smärtsamma bilderna på Watkins meddelade förbundskapten Thomas Tuchel efter matchen att anfallare ”är okej”.

– Det var normalt sett ett tydligt mål för honom, men tyvärr såg han bollen för sent och kunde inte göra mål, och krockade in i stolpen. Det var väldigt, väldigt smärtsamt, men som jag förstår det nu är det bara smärtsamt, så ingen skada skedd, sa tysken på presskonferensen efter matchen enligt The Mirror.

England ställs mot Lettland i VM-kvalet på tisdag, den 14 oktober. ”The Three Lions” har full pott i kvalet efter fem matcher.