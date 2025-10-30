Beskedet kring Neymar inför Brasiliens VM

Det har spekulerats i en flytt till Europa i vinter inför sommarens VM.

Men nu ser det ut som att Neymar trots allt kommer att stanna i Santos.

Det var sommaren 2023 som Neymar efter tio år i Barcelona och PSG lämnade den europeiska ligafotbollen bakom sig för spel i Saudiarabien.

Men det blev bara tre matcher i Al Hilal på grund av en allvarlig skada och i vintras vände brassen i stället hem till sitt älskade Santos.

Väl i hemlandet har Neymar inte gjort succé och klubben kämpar för överlevnad i den brasilianska ligan.

Det har kommit uppgifter om att 33-åringen vill återvända till europeisk fotboll i vinter för bästa uppladdning inför sommarens VM-slutspel i Nordamerikan, men så det nu inte ut att bli.

Spanska AS uppger nämligen nu att Santos vill förlänga Neymars kontrakt över VM (nuvarande kontraket löper ut i vinter). Intresset från europeiska klubbar kring Neymar sägs heller inte vara hett för spelaren som i oktober 2023 gjorde sin senaste landskamp.

Neymar har spelat tre VM för Brasilien.