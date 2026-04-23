Eriksen har tagit beslut om framtiden i landslaget

Danmark missade VM efter en straffläggning mot Tjeckien.

Nu ger veteranen Christian Eriksen besked gällande sin framtid i landslaget.

– Det är fortfarande ett mål att ta sig till EM 2028, säger mittfältaren enligt Bold.

Danmark hade två matchbollar att ta sig till VM via det ordinarie kvalet. Men efter 2-2 hemma mot Belarus och 4-2 borta mot Skottland stod det klart att danskarna skulle behöva spela play off för att ta sig till Nordamerika.

Där tog det också stopp. Danmark förlorade mot Tjeckien efter straffar och missade därmed sin första VM-turnering sedan Brasilien 2014.

En spelare vars landslagsframtid diskuterades efter uttåget var Christian Eriksens. 34-åringen ville inte kommentera frågan efter uttåget mot Tjeckien.

Nu har veteranen kommit med besked. Det blir en fortsättning i landslaget.

– Självklart vet man aldrig vilken riktning det tar och vad som händer senare. Men det är fortfarande ett mål att ta sig till EM 2028. Definitivt, säger Eriksen enligt Bold.

Wolfsburg-mittfältaren erkänner att han har övervägt huruvida han vill fortsätta att representera Danmark eller inte.

– Det kanske bara är dina egna tankar som kommer i vägen här och där. Men samtidigt återkommer man till det faktum att man älskar att spela för Danmark – och om man har möjlighet att spela för landslaget vill man också det, säger han.

Mittbacken Jannik Vestergaard har redan valt att avsluta sin landslagskarriär efter VM-missen. 39-åriga Kasper Schmeichel kan också vara på väg att tacka adjö till det danska landslaget, men något besked har inte kommit från målvakten.

Christian Eriksen är Danmarks mesta landslagsmann genom tiderna med 149 landskamper.