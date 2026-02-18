Inför returen på Island: ”Siktar på att vinna alla tävlingar”

BK Häcken är en kollaps från att inte nå semifinal i Europa Cup.

Då menar den isländska målvakten Fanney Birkisdottir att hennes lag har en god chans att ro hem den internationella titeln.

– Vi siktar alltid på pokalen, säger hon till GP.

Foto: Bildbyrån

Efter en mycket övertygande seger hemma på Bravida arena har BK Häcken rest till Island för att avsluta dubbelmötet mot Breidablik.

Med en 7-0-ledning för Göteborgslaget tyder mycket på att man kommer att ta sig till semifinal och således vara ett steg närmare en europeisk cuptitel.

Det menar målvakten Fanney Birkisdottir, som är uppväxt på Island, inte är en för högt ställd målsättning.

– Det känns väldigt speciellt för mig. Det ska bli jätteroligt att spela hemma på Island men också framför människorna man håller som kärast, säger hon till GP och fortsätter:

– Jag tycker vi har väldigt bra chans. Vi har ett starkt lag och vi siktar alltid på att vinna alla tävlingar vi är med i, oavsett om det är här i Sverige eller i Europa. Vi siktar alltid på pokalen.

Även storstjärnan Felicia Schröder menar att hennes lag siktar på att ro hem segern i Europa Cup.

– Vi är där uppe och krigar. Absolut. Jag tror starkt på oss och det tror jag att hela laget gör. Det gäller att vi spelar vårt spel och då tror jag starkt på oss, säger 18-åringen.

Matchen mellan Breidablik och BK Häcken har avspark klockan 19.00.



