Jättesprickan med Neymar – ikonens son vill bryta direkt

Robinho är en ikon i Santos, Neymar likaså.

Nu har en jättespricka uppstått mellan Neymar och Robinhos son – som gör att Robinho Jr nu uppges vilja bryta avtalet med Santos.

Foto: Bildbyrån

Det har blossat upp till storm i Santos. Häromdagen rapporterades Neymar ha slagit till en lagkamrat i klubben – och inte vem som helst.

Precis som Neymar är Robinho en klubbikon i Santos – och därför är det nu känsligt då spelaren som Neymar klappat till är ingen mindre än Robinhos son – Robinho Jr.

18-åringen ska ha dribblat av Neymar på tränaren – som svarade med att sparka ner talangen. Då uppstod gräl och det var då som Neymar ska ha slagit till Robinho Jr.

Neymar ska enligt uppgifter ha bett om ursäkt till såväl spelaren som spelarens familj – men nu rapporterar ändå Globo Esporte att Robinho Jr vill bryta sitt avtal med klubben.

Robinho Jr:s pappa Robinho som hunnit bli 42 år gjorde totalt 28 mål på 100 A-lagsmatcher för Brasilien. Neymars siffror i samma kategori är 79 mål på 128 matcher.