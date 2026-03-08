Klart: Wolfsburg sparkar tränaren

Daniel Bauer får sparken.

Wolfsburg sparkar tränaren efter åtta raka matcher utan seger.

– Det här beslutet var allt annat än enkelt för oss, säger Wolfsburgs sportchef Pirmin Schwegler i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Wolfsburg sparkar huvudtränaren Daniel Bauer. Efter totalt 15 matcher som tränare varav åtta raka matcher utan seger fick den tyska klubben nog.

Klubben ligger på nedflyttningsplats och nu har dem agerat.

– Det här beslutet var allt annat än enkelt för oss. Vi hade hoppats kunna vända saker och ting tillsammans. Efter att ha analyserat den övergripande situationen kom vi fram till att vi behövde ge laget ny drivkraft för att säkra vår plats i högstaligan, säger Wolfsburgs sportchef Pirmin Schwegler i ett uttalande.

I Wolfsburg spelar Mattias Svanberg.