LISTA: Äldsta skytteligavinnarna – Besara kan slå rekord

Nahir Besara är på väg att vinna den allsvenska skytteligan – vid 34 års ålder.

Skulle det inträffa blir Bajen-kaptenen den äldsta att vinna titeln i allsvenskan – men hur ställer sig det rekordet i den europeiska toppfotbollen?

Det har FotbollDirekt tagit reda på.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Sedan starten av allsvenskan år 1924 har 100 skytteligatitlar delats ut.

Av dessa har Gunnar Nordahl vunnit flest med sina fyra titlar under sin tid i Degerfors och IFK Norrköping.

En annan rekordinnehavare är den tidigare IFK Göteborg-spelaren Filip Johansson som, under den första allsvenska säsongen 1924/25, gjorde hela 39 mål.

Årets skytteligavinnare kommer inte att slå någon av de ovanstående rekorden, om denna person inte gör 19 mål på fyra matcher.

Däremot kan skytteligaledaren Nahir Besara, 34, bli den äldsta att vinna titeln någonsin.

Nahir Besara. Foto: Bildbyrån

Just nu innehar Albert Olsson rekordet då han som 33-åring vann titeln 1926–1927 med Gais.

För att ladda upp inför den stundande avslutningen i allsvenskan har FotbollDirekt sammanställt en lista över de äldsta skytteligavinnarna i Europa.

La Liga: Ferenc Puskás, 37 år

Det var under säsongen 1963/64 som ungraren Ferenc Puskás skrev in sig i den spanska fotbollshistorien. Detta då han, för sitt Real Madrid, gjorde 20 mål under säsongen som 37-åring och tog hem ”Pichichi Trophy”, vilket den spanska skytteligatiteln kallas.



”Den galopperande majoren”, som Puskás kallades, vann hela fem La Liga-titlar med Real Madrid samt tre Europa Cup-titlar innan han avled i november 2006.

Serie A: Luca Toni, 37 år

Foto: Bildbyrån

En annan spelare som dominerade målskyttet i sin liga som 37-åring var Luca Toni, när han spelade för Hellas Verona.

Just Verona-klubben var den sista som Toni spelade för i sin elitkarriär, och han skulle avsluta mycket starkt.

Säsongen 2014-15, som var hans näst sista, spottade anfallaren in hela 22 mål i den italienska högstaligan vilket innebar delad skytteligavinst med Inters Mauro Icardi. ”Capocannonieren”, som priset för skytteligasegern i Serie A heter, var den andra Toni vann under sin karriär.

Totalt sett gjorde ”Tostado”, som Toni kallades, 301 mål under sin karriär – där han bland annat vann VM-guld med Italien och Bundesliga med Bayern München.

Bundesliga: Martin Max, 33 år

Att döma av den information som finns att tillgå gällande den äldsta spelaren att vinna ”Torjägerkanone”, eller guldskon i Bundesliga, innehas rekordet av Martin Max från säsongen 2001/2002.

Då spelade den polska anfallaren för 1860 München och gjorde 18 mål, vilket innebar delad seger med Dortmunds Márcio Amoroso. Det var den andra gången Max vann skytteligan i den tyska högstaligan.

Premier League: Jamie Vardy, 33 år

Jamie Vardy. Foto: Bildbyrån

Många minns nog Leicester Citys bragdartade Premier League-titel säsongen 2015/16 under tränare Claudio Ranieri.

Lika många minns nog att anfallaren Jamie Vardy, som är klubbens meste målskytt någonsin, öste in mål under den säsongen.

Däremot räckte inte hans 24 mål till guldskon den säsongen, då Harry Kane gjorde 25 mål för sitt Tottenham Hotspur.

Under säsongen 2019/2020 skulle han dock vinna skytteligatiteln med sina 23 fullträffar. Det innebar även att han, som 33-åring, blev den äldste spelaren någonsin att lyfta ”Golden boot-priset” i Premier League.

Idag spelar Jamie Vardy för italienska Cremonese.

Skulle Nahir Besara avsluta den allsvenska säsongen högst upp i skytteligan slår han inte bara inhemskt rekord som den äldste att vinna den allsvenska guldskon, utan även göra sällskap med en rad profilerade spelare.