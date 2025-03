Officiellt: Neymar uttagen i Brasiliens landslagstrupp

År 2023 var den senaste gången Neymar var uttagen i det brasilianska landslaget.

Nu har 33-åringen tagits ut i truppen igen.



Den idag 33-årige Neymar har ett par tuffa och skadefyllda år bakom sig. Den senaste gången han var uttagen i det brasilianska landslaget var hösten 2023.



Nu har det dock blivit dags för Santos-stjärnan att iklä sig den gulgröna matchtröjan igen. Detta då han under torsdagen togs ut i den trupp som ska spela mot Colombia och Argentina i det sydamerikanska kvalet till VM 2026.



I truppen finns även stjärnor som Raphinha, Alisson, Vinicius Junior och Rodrygo med.



Det var i slutet av januari som Neymar lämnade Saudiarabien och Al-Hilal för spel i Santos. Där har han, sedan återkomsten, spelat sju matcher, gjort tre mål och tre assist.

🚨🚨🚨OFFICIAL:



The Brazil March squad to face Argentina and Colombia!



NEYMAR IS BACK!!!!!!!! 🇧🇷 pic.twitter.com/dEXqRrpb1B