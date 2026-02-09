Portugisisk media: Ronaldo avbryter sin strejk från Al Nassr

Cristiano Ronaldo har bojkottat spel i två matcher för Al Nassr.

Nu har han bestämt sig för att bryta sin strejk.

Det rapporterar portugisiska A Bola.

Foto: Bildbyrån

Superstjärnan Cristiano Ronaldo uppgetts har strejkat från Al Nassr. Enligt flera medier var den portugisiske stjärnan missnöjd med hur den saudiska klubben behandlas av Saudiarabiens offentliga investeringsfond, PIF. Ronaldo har sagts mena att PIF främjar Al Nassrs rivaliserande klubbar, främst när det kommer till investeringar.

Det har i sin tur fått 41-åringen att bojkotta två ligamatcher samt överväga att lämna klubben under sommarfönstret. Utöver det har det spekulerats kring eventuella nya klubbadresser för Ronaldo samt eventuella ersättare till honom.

Nu sägs dock strejken ha nått sitt slut och Ronaldo bestämt sig för att åter spela för den saudiska klubben. Hans återkomst kommer dock inte att ske under onsdagens match i asiatiska Champions League utan på lördag, då Al Nassr ställs mot Al Fateh.

Enligt tidningen ska protesten mot sin klubb ha slutat då ledningen valde att betala ut de löner man inte gjort till flera anställda i och samarbetspartners till den saudiska klubben.



