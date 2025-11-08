Rebecka Blomqvist stor hjälte för Frankfurt i toppmötet
Hon byttes in i den 63:e minuten.
20 minuter senare avgjorde Rebecka Blomqvist matchen mot VfL Wolfsburg.
Under lördagskvällen ställdes tabelltvåan Wolfsburg mot trean Eintracht Frankfurt i Frauen-Bundesliga.
Då skulle hemmalaget ta ledningen redan i den åttonde minuten. Detta i en halvlek där Frankfurt även fick en spelare utvisad.
Det skulle visa sig inte betydde allt för mycket för bortalaget som vände underläge till ledning med 2-1.
Efter det, i den 63:e matchminuten, byttes svenska Rebecka Blomqvist. 20 minuter senare hade hon kontrat in 3-1-målet för Frankfurt som höll ut och vann med 3-2.
Det innebär att Frankfurt endast har tre poäng upp till Wolfsburg på andraplatsen.
