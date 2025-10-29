Lamine Yamal hamnade i blåsväder.

Enligt spanska medierapporter är Barcelona rasande på ”häxjakten” mot 18-åringen.

Samtidigt har ”Barça” bett Yamal att ställa in ett evenemang.

Foto: Alamy

Den katalanska jätten Barcelona förlorade ”El Clásico” mot ärkerivalen Real Madrid i helgen, men efter stormötet har mycket av pratet cirkulerat kring något annat. Den 18-åriga stjärnan Lamine Yamal hamnade i blåsväder efter uttalanden inför matchen, och fick mothugg av flera Real Madrid-spelare.

– Du har snackat för mycket, sa Dani Carvajal efter matchen enligt spanska medier.

Enligt Mundo Deportivo är ”Barça” mycket irriterat över efterspelet kring Yamal. Den spanska tidningen skriver att Barcelona anser att det har drivits en ”häxjakt” mot 18-åringen.

Yamal i ordväxling med Vinicius Junior. Foto: Alamy

Dessutom uppges den katalanska storklubben vara missnöjd med att Real Madrid-spelare vid upprepade tillfällen hänvisat till det så kallade Negreira-fallet, där Barcelona anklagades för att ha mutat Jose Maria Enriquez Negreira i den spanska domarkommittén. ”Barça” frikändes från anklagelserna.

Ställt in evenemang

Samtidigt rapporterar spanska Sport att Barcelona har bett 18-åringen att hålla låg profil efter stormatchen. Enligt uppgifterna ska Yamal ha ställt in ett evenemang där det kinesiska företaget OPPO skulle lansera sin nya smartphone som var planerat under onsdagen.

Rapporterna gör gällande att Barcelona bad stjärnan att ställa in evenemanget.