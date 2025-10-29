Prenumerera

Foto: Alamy

Spansk media: Barca rasar över ”häxjakt”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Lamine Yamal hamnade i blåsväder.
Enligt spanska medierapporter är Barcelona rasande på ”häxjakten” mot 18-åringen.
Samtidigt har ”Barça” bett Yamal att ställa in ett evenemang.

Madrid, Spanien. 26 oktober 2025. Lamine Yamal från FC Barcelona i aktion under EA SPORTS La Liga 2025-2026 matchen mellan Real Madrid och FC Barcelona, ​​som spelades på Santiago Bernabéu-stadion. Slutresultat: Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona.
Foto: Alamy

Den katalanska jätten Barcelona förlorade ”El Clásico” mot ärkerivalen Real Madrid i helgen, men efter stormötet har mycket av pratet cirkulerat kring något annat. Den 18-åriga stjärnan Lamine Yamal hamnade i blåsväder efter uttalanden inför matchen, och fick mothugg av flera Real Madrid-spelare.

– Du har snackat för mycket, sa Dani Carvajal efter matchen enligt spanska medier.

Enligt Mundo Deportivo är ”Barça” mycket irriterat över efterspelet kring Yamal. Den spanska tidningen skriver att Barcelona anser att det har drivits en ”häxjakt” mot 18-åringen.

Madrid, Spanien. 27 oktober 2025. Vinicius Junior från Real Madrid CF och Lamine Yamal från FC Barcelona under La Liga EA Sports matchen mellan Real Madrid CF och FC Barcelona som spelades på Santiago Bernabéu-stadion den 26 oktober 2025 i Madrid.
Yamal i ordväxling med Vinicius Junior. Foto: Alamy

Dessutom uppges den katalanska storklubben vara missnöjd med att Real Madrid-spelare vid upprepade tillfällen hänvisat till det så kallade Negreira-fallet, där Barcelona anklagades för att ha mutat Jose Maria Enriquez Negreira i den spanska domarkommittén. ”Barça” frikändes från anklagelserna.

Ställt in evenemang

Samtidigt rapporterar spanska Sport att Barcelona har bett 18-åringen att hålla låg profil efter stormatchen. Enligt uppgifterna ska Yamal ha ställt in ett evenemang där det kinesiska företaget OPPO skulle lansera sin nya smartphone som var planerat under onsdagen.

Rapporterna gör gällande att Barcelona bad stjärnan att ställa in evenemanget.

