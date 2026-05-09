Svenske tränaren hoppfull – vill förlänga med superstjärnan

Khadija “Bunny” Shaw leder skytteligan och sitter nu på utgående kontrakt med Manchester City.

Den svenske tränaren Andrée Jeglertz är hoppfull över att kunna förlänga med superstjärnan.

Det uppger Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Khadija “Bunny” Shaw har tillhört Manchester City sedan sommaren 2021. Hon har haft en framgångsrik tid i klubben har varit en bidragande faktor till Manchester Citys ligaseger i år.

Men stjärnan sitter på utgående kontrakt med City. Hon har bland annat ryktats till Chelsea och NWSL klubbar, men samtidigt ska City vilja förlänga men för Shaw är det viktigt med ett långt kontrakt.

”Jag hoppas att hon skriver nytt kontrakt”

Nu kommer Sky Sports med uppgifter om att den svenske tränaren Andrée Jeglertz är hoppfull om att anfallaren ska stanna i klubben en tid framöver.

– Jag hoppas fortfarande att hon skriver på ett nytt kontrakt för Manchester City, definitivt, säger han enligt Sky Sports.

Jeglertz är nog med att det inte är hans sak utan sportchef Therese Sjögrans jobb att komma överens med superstjärnan.

– Men det är mer en diskussion för Therese och för folk i klubben, man vill ha det löst så snart som möjligt.

Shaw står noterad för 110 mål på 133 matcher.