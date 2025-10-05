TV: Tandbergs första tid i England: ”Jag kan vara mig själv”

Cathinka Tandberg hade det tufft i Hammarby och lämnade klubben för Tottenham Hotspur.

Där har det blivit betydligt bättre för norskan som redan gjort stora avtryck.

– Extremt viktigt att komma till en klubb där man känner sig hemma och man känner sig välkommen och man känner att man kan vara sig själv här, säger Cathinka Tandberg till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

I september stod det klart att den 21-åriga anfallaren Cathinka Tandberg lämnar ”Bajen” efter en tuff tid i frysboxen. Hennes nya klubbadress blev Tottenham Hotspur och norskan verkar trivas bra.

– Jo, men jag trivs väldigt bra. Har kommit väldigt bra in i laget och tjejerna är väldigt trevliga. All personal och sånt har tagit emot mig väldigt bra. Såklart är det kul att man får spela mycket och känner att fotbollen också går bra.

Tandberg har blivit en given del av startelvan trots att hon varit i klubben en kort tid, något som har gett nytt självförtroende.

– Det är en klubb som tror på mig och en tränare som verkligen satsar på dig och tror på dig så är det lätt att komma in med självförtroende. Jag kan bara vara mig själv och spela min fotboll. Det har passat mig extremt bra.

Hur viktigt har det varit för dig att få den här bra starten?

– Det har varit viktigt för det är ju på något sätt det man har slitit med senaste tiden. Att man inte har fått förtroende och inte haft det bästa självförtroendet. Och då är det ju extremt viktigt att komma till en klubb där man känner sig hemma och man känner sig välkommen och man känner att man kan vara sig själv här och att man är en bra fotbollsspelare, så det har varit väldigt viktigt för mig mentalt och såklart också för kroppen att få spela fotboll.

Du var en publikfavorit hos Hammarby. Hur är det att möta dina nya supportar?

– Nej men man märker ju att Tottenham är en extremt stor klubb och alla som bor i närheten hejar ju på Tottenham men det är inte samma. På Hammarbymatchen var ju alla supportrarna där för att sjunga i klacken och de skrek mycket och sånt. Men här är det lite så att det kommer mycket folk och de är där för att kolla fotboll. Men det är annorlunda. Men såklart, det är ju kul här också. Man märker ju hur stor klubben är. Så man har ju känt lite skillnad. För det roligaste med Hammarby var ju fansen, så man saknar ju den fansen extremt, det gör man.