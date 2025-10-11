Uppgifter: Inter Miami vill värva Neymar

MLS-klubben Inter Miami har planer på att värva Neymar, 33, och därmed återförena honom med Lionel Messi och Luis Suárez, enligt uppgifter från Daily Mail.

Trion spelade tillsammans i Barcelona mellan 2014 och 2017.

De senaste åren har Inter Miami värvat flera storstjärnor. Spelare som Messi, Suárez, Jordi Alba och Sergio Busquets finns i truppen, även om de två sistnämnda planerar att avsluta karriären i vinter. Klubben räknar däremot med att Messi och Suárez stannar även nästa säsong och vill komplettera offensiven med ytterligare en toppspelare.



Nu uppges klubben även vara intresserade av att värva Neymar.



Än så länge har inga formella förhandlingar ägt rum, men intresset från Inter Miami är konkret.

Neymar sägs dessutom vara positiv till ett kontrakt med den amerikanska klubben.

33-åringen återvände till Santos FC i januari i år och har denna säsong gjort tre mål på 13 matcher i den brasilianska högstaligan.

Hans kontrakt med Santos går ut vid årsskiftet.