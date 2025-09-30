Zlatan avslöjar meddelandet från 17-åriga anfallaren

2019 var Francesco Camarda en okänd ungtupp.

I dag är han Serie A-målskytt och hyllas av Zlatan Ibrahimovic.

”Nu vet alla ditt namn”, skriver legendaren.

Foto: Alamy

Det var i helgen som den 17-åriga anfallaren Francesco Camarda, som är utlånad från Milan, gjorde sitt första Serie A-mål och räddade en poäng till Lecce mot Bologna i slutminuterna av matchen. Då tog Zlatan Ibrahimovic tillfället i akt att hylla den unga italienaren.

På sina sociala medier avslöjar Ibrahimovic, sportslig rådgivare i Milan, sex år gamla meddelanden från Camarda.

”Jag är italienare och jag är ett stort Milan-fan. Du är en fantastisk mästare, tack för att du kom till Milan. Jag skulle vilja träffa dig, du är min hjälte. Åh! Och jag spelar för Milan och mitt namn är FRANCESCO CAMARDA”, skrev den då elvaåriga Camarda till den svenska landslagslegendaren 2019, som då spelade i LA Galaxy i USA.

Ibrahimovic skriver:

”31 december 2019: Mitt namn är FRANCESCO CAMARDA. 28 september 2025: Nu känner alla till ditt namn, inte bara jag.”

Camarda utsågs till matchens spelare mot Bologna. Foto: Alamy

Zlatan Ibrahimovic har totalt gjort 163 matcher för Milan och står noterad för 93 mål och 35 assist över två sejourer, 2010-2012 och 2020-2023.