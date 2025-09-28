Kvittering på övertid för Lecce mot Bologna efter Camardas mål

Kryss mellan Lecce och Bologna

Francesco Camarda kvitterade på stopptid

Parma nästa för Lecce

På övertid slog Francesco Camarda till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Lecce i mötet med Bologna i Serie A. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Camardas fullträff för Lecce gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Lecce–Bologna – mål för mål

Lecce tog en tidig ledning. Lassana Coulibaly slog till, redan i 13:e minuten.

Bologna kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Riccardo Orsolini på straff. Det dröjde till den 71:a minuten innan Jens Odgaard gav Bologna ledningen.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Francesco Camarda slog till och gjorde mål för Lecce. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Lecces andra oavgjorda match den här säsongen.

Det blev delad pott, 0–0, senast lagen möttes på Via del Mare.

Lagen möts på nytt den 12 april.

Lördag 4 oktober 15.00 spelar Lecce borta mot Parma. Bologna möter Pisa hemma söndag 5 oktober 15.00.

Lecce–Bologna 2–2 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (13) Lassana Coulibaly, 1–1 (45) Riccardo Orsolini, 1–2 (71) Jens Odgaard, 2–2 (90) Francesco Camarda.

Varningar, Lecce: Kialonda Gaspar, Francesco Camarda, Ylber Ramadani, Antonino Gallo. Bologna: Thijs Dallinga, Federico Bernardeschi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 0-2-3

Bologna: 2-1-2

Nästa match:

Lecce: Parma, borta, 4 oktober

Bologna: Pisa, hemma, 5 oktober