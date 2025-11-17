NORDQVIST: ”Kan bli förödande för Hammarby”

Bajen hittade till sist rätt på tränarbänken.

Att nu Kim Hellberg ser förlorad ut kan bli förödande för den grönvita huvudstadsklubben.

Foto: FotbollDirekt / Bildbyrån

Kim Hellbergs sång med supportrarna efter avslutningen på 3Arena hann knappt eka klart förra helgen förrän det började tisslas och tasslas allt mer seriöst om en flytt till England för succétränaren.

Då hade han på presskonferensen efter krossen mot Elfsborg förra helgen svarat följande på frågan om framtiden:

”Jag har drömt om SM-guld sedan jag föddes och jag har ett år kvar på kontraktet här, så jag har inte tänkt på något annat än att vara här”, sa Hellberg.

Men nu verkar Hellberg förlorad för Hammarby som sedan ankomsten förra vintern fört laget till två raka andraplatser i allsvenskan.

I engelsk press har han uppgetts nära en flytt till Swansea, men nu verkar Middlesbrough enligt Fotbollskanalen vara det hetaste spåret och ska man tro sajten är Hellberg redan muntligen överens med tabelltvåan i Championship som tappat sin tränare Rob Edwards till Premier League-klubben Wolverhampton.

Det här är en häftig flytt för Hellberg och det råder ingen tvekan om att 37-åringen ska ta den här chansen.

Men för Hammarby som nu ser ut att lämnas kvar utan sin succétränare kan det här bli förödande. Alla i det grönvita ledet verkar älska Hellberg, det är det många spelare som vittnat om. Efter avslutningen mot Elfsborg frågade jag Paulos Abraham om Hellbergs betydelse för Hammarby.

”Jag tycker det är jätteviktigt (att Hellberg stannar). Jag trivs väldigt mycket med att jobba med honom. Det är inte jag som bestämmer och jag förstår om det finns andra viljor, men han är en otroligt bra tränare, det vet alla om. Klart det då är viktigt att behålla honom”, sa Abraham då.

Hellberg först efter Billborn som ”perfect match” i Hammarby

Bajenanfallarens ord stämmer in på min känsla kring Hellbergs oerhörda vikt för detta Hammarby.

Foto: Bildbyrån

Inte sedan Stefan Billborns dagar som sparkades 2021 hade Bajen hittat rätt förrän Hellbergs ankomst för snart två år sedan. Billborn var en ”perfect match”, Hellberg har varit det likaså.

Milos Milojevic blev ju inte alls lyckad av olika anledningar och Márti Cifuentes blev inte speciellt långvarig då han försvann till England och Championship (QPR) innan säsongen ens var slut 2023.

Men till skillnad från spanjoren som inte hade hela spelartruppen med sig (fråga Tesfaldet Tekie) så är känslan att Hellberg lyckats ena truppen och få alla att sträva åt samma håll tillsammans. Den ledaregenskapen växer inte på träd och jag som trott hårt på Hammarby som guldfavorit 2026 får kanske tänka om nu.

Det blir oroligt viktigt att sportchef Mikael Hjelmberg prickar in rätt på ersättaren och jag gillar det jag läser kring Kalle Karlsson, att Karlsson redan träffat Hammarby för ett första möte enligt kollega Ola Gustavsson.

VSK:s primus motor har varit ofantligt betydelsefull för Västerås och den fotboll som Karlsson bedrivit med VSK och vilka spelare han lyckats få fram där (Alex Douglas, Mikael Marqués, Patric Åslund mfl) är starka papper bara det.

Men även om det blir Karlsson som tar över blir det ändå en nystart och inte garanterad framgång som jag vet att Hellberg hade gjort även nästa år.

Den här vintern blir extra spännande att följa Hammarby, var så säkra.



