Stal showen: ”Men han är inget stort ego”

STOCKHOLM. Hammarby ville hjälpa Nahir Besara att vinna skytteligan.

I stället stal lagkamraten Paulos Abraham showen med dubbla mål i 3-0-segern mot Elfsborg.

– Det var Nahir som skulle ha gjort målen, men han har inget stort ego så jag tror han är väldigt glad för min och lagets skull, säger Abraham till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det blev ingen skytteligaseger för Nahir Besara.

Hammarbys lagkapten blev mållös hemma mot Elfsborg samtidigt som Gais Ibrahim Diabate och Djurgårdens August Priske gjorde ett vardera mot Malmö FF respektive Öster vilket gjorde att duon vann skytteligan på 18 mål, ett fler än Besara.

Chanser saknades dock inte för Besara i 3-0-segern mot Elfsborg men det var i stället Paulos Abraham som stal showen med två mål.

– Det var Nahir som skulle ha gjort målen, det var det som vi ville. Men nu blev det så här, säger Abraham till FD och fortsätter:

– Nahir har inget stort ego så jag tror han är väldigt glad för mig och laget.

Besara sa efter matchen att ”nästa år, då jävlar” och syftade på att SM-guldet ska till Södermalm. Känner du också så?

– Jag hoppas ju det. Vi har förutsättningarna för det. Klart det kan gå, men det är långt kvar till nästa säsong och först väntar semester, men vi vill så klart vara ännu bättre nästa år.

Megahyllningen till Kim Hellberg: ”Men inte jag som bestämmer”

Hammarbys tränare Kim Hellberg är hett villebråd och har ryktats vara aktuell för en flytt, men tränaren sa själv på presskonferensen efteråt att han inte har några planer på att lämna i vinter.

”Jag har drömt om SM-guld sedan jag föddes och jag har ett år kvar på kontraktet här, så jag har inte tänkt på något annat än att vara här”, sa Hellberg.

Abraham vill väldigt gärna ha kvar sin tränare även nästa säsong.

– Jag tycker det är jätteviktigt. Jag trivs väldigt mycket med att jobba med honom. Det är inte jag som bestämmer och jag förstår om det finns andra viljor, men han är en otroligt bra tränare, det vet alla om. Klart det då är viktigt att behålla honom.