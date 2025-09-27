1–0-seger för Red Bull Leipzig mot Wolfsburg – Johan Bakayoko matchhjälte

Seger för Red Bull Leipzig med 1–0 mot Wolfsburg

Red Bull Leipzigs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Johan Bakayoko avgjorde för Red Bull Leipzig

Red Bull Leipzig vann bortamatchen mot Wolfsburg i Bundesliga med 1–0. Johan Bakayoko gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Därmed har Red Bull Leipzig vunnit fyra matcher i rad i Bundesliga.

Borussia Dortmund nästa för Red Bull Leipzig

Wolfsburg har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Wolfsburgs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Red Bull Leipzigs andra uddamålsseger.

Efter fem matcher har Wolfsburg nu fem poäng och Red Bull Leipzig har tolv poäng.

Den 14 februari möts lagen återigen, då på Red Bull Arena.

I nästa match möter Wolfsburg Augsburg borta och Red Bull Leipzig möter Borussia Dortmund borta. Båda matcherna spelas lördag 4 oktober 15.30.

Wolfsburg–Red Bull Leipzig 0–1 (0–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 0–1 (8) Johan Bakayoko.

Varningar, Wolfsburg: Maximilian Arnold, Konstantinos Koulierakis. Red Bull Leipzig: Willi Orban, Yan Diomande.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 1-2-2

Red Bull Leipzig: 4-0-1

Nästa match:

Wolfsburg: Augsburg, borta, 4 oktober

Red Bull Leipzig: Borussia Dortmund, borta, 4 oktober