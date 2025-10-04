Äntligen seger för Augsburg mot Wolfsburg

Augsburg-seger med 3–1 mot Wolfsburg

Mert Komur matchvinnare för Augsburg

Tredje raka nederlaget för Wolfsburg

Det blev fyra förluster i rad för Augsburg i Bundesliga. Men hemma mot Wolfsburg kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på WWK ARENA slutade 3–1 (1–0).

Köln nästa för Augsburg

Augsburg började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Noahkai Banks till på pass av Mert Komur. Direkt efter pausen ökade Mert Komur Augsburgs ledning framspelad av Chrislain Matsima.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Robin Fellhauer träff framspelad av Fabian Rieder och ökade ledningen för Augsburg.

I 65:e minuten nätade Adam Daghim på pass av Mohamed Amoura och reducerade åt Wolfsburg. Men mer än så orkade Wolfsburg inte med.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari på Volkswagen Arena.

Augsburg möter Köln i nästa match borta lördag 18 oktober 15.30. Wolfsburg möter samma dag VfB Stuttgart hemma.

Augsburg–Wolfsburg 3–1 (1–0)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 1–0 (3) Noahkai Banks (Mert Komur), 2–0 (51) Mert Komur (Chrislain Matsima), 3–0 (63) Robin Fellhauer (Fabian Rieder), 3–1 (65) Adam Daghim (Mohamed Amoura).

Varningar, Augsburg: Dimitrios Giannoulis, Noahkai Banks. Wolfsburg: Moritz Jenz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 1-0-4

Wolfsburg: 0-2-3

Nästa match:

Augsburg: FC Köln, borta, 18 oktober

Wolfsburg: VfB Stuttgart, hemma, 18 oktober