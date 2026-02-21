Augsburg vände underläge och vann

Augsburg vann med 3–2 mot Wolfsburg

Augsburgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elvis Rexhbecaj avgjorde för Augsburg

Augsburg låg under i halvtid i bortamatchen i Bundesliga mot Wolfsburg. Men laget vände underläget och vann med 3–2 (0–1) i lördagens match på Volkswagen Arena. Stor matchhjälte blev Elvis Rexhbecaj, med sitt 3–2-mål på tilläggstid.

Segern var Augsburgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Köln nästa för Augsburg

Yannick Gerhardt gav Wolfsburg ledningen strax före paus efter förarbete från Christian Eriksen.

Rodrigo Ribeiro fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Augsburg. I 70:e minuten slog Kento Shiogai till och gav Wolfsburg ledningen. Wolfsburg såg länge ut att gå mot seger. Kvitteringen kom med tre minuter kvar att spela när Michael Gregoritsch slog till och gjorde mål på straff för Augsburg. Det matchavgörande målet för Augsburg kom direkt därefter när Elvis Rexhbecaj på övertid gjorde 2–3 efter förarbete av Alexis Claude. Därmed hade laget vänt matchen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Augsburg med 3–1.

Nästa motstånd för Wolfsburg är VfB Stuttgart. Lagen möts söndag 1 mars 15.30 på MHPArena. Augsburg tar sig an Köln hemma fredag 27 februari 20.30.

Wolfsburg–Augsburg 2–3 (1–0)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 1–0 (41) Yannick Gerhardt (Christian Eriksen), 1–1 (59) Rodrigo Ribeiro, 2–1 (70) Kento Shiogai, 2–2 (87) Michael Gregoritsch, 2–3 (90) Elvis Rexhbecaj (Alexis Claude).

Varningar, Wolfsburg: Mattias Svanberg, Lovro Majer, Jeanuel Belocian. Augsburg: Michael Gregoritsch, Kristijan Jakic, Keven Schlotterbeck, Rodrigo Ribeiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 0-1-4

Augsburg: 4-0-1

Nästa match:

Wolfsburg: VfB Stuttgart, borta, 1 mars 15.30

Augsburg: FC Köln, hemma, 27 februari 20.30