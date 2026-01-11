Bayern München tog ny seger mot favoritmotståndet

Bayern München-seger med 8–1 mot Wolfsburg

Bayern Münchens femte seger på de senaste sex matcherna

Bayern Münchens Michael Olise tvåmålsskytt

Bayern München fortsätter att vinna mot Wolfsburg i Bundesliga. På söndagen segrade Bayern München på nytt – den här gången med hela 8–1 (2–1) hemma på Allianz Arena. Det var Bayern Münchens sjunde raka seger mot Wolfsburg.

Segern var Bayern Münchens femte på de senaste sex matcherna.

Luis Diaz bakom Bayern Münchens seger

Efter fem minuters spel gjorde Bayern München 1–0. Wolfsburg kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Dzenan Pejcinovic. Bayern München tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Luis Diaz assisterad av Michael Olise.

Direkt efter pausen ökade Michael Olise Bayern Münchens ledning framspelad av Konrad Laimer. Laget ökade ledningen till 4–1 i 53:e minuten. I 68:e minuten slog Raphael Guerreiro till och gjorde 5–1. Harry Kane gjorde dessutom 6–1 i 69:e minuten. Bara sju minuter senare var det Michael Olise som såg till att Bayern München ökade ledningen på nytt, till 7–1. 8–1-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Leon Goretzka slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 8–1.

Michael Olise gjorde två mål för Bayern München och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Bayern München i serieledning och Wolfsburg på 14:e plats.

Lagen möts igen 9 maj på Volkswagen Arena.

I nästa match, onsdag 14 januari möter Bayern München Köln borta på RheinEnergieSTADION 20.30 medan Wolfsburg spelar hemma mot St Pauli 18.30.

Bayern München–Wolfsburg 8–1 (2–1)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (5) Självmål, 1–1 (13) Dzenan Pejcinovic, 2–1 (30) Luis Diaz (Michael Olise), 3–1 (50) Michael Olise (Konrad Laimer), 4–1 (53) Självmål, 5–1 (68) Raphael Guerreiro, 6–1 (69) Harry Kane, 7–1 (76) Michael Olise, 8–1 (88) Leon Goretzka.

Varningar, Wolfsburg: Mattias Svanberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 4-1-0

Wolfsburg: 2-1-2

Nästa match:

Bayern München: FC Köln, borta, 14 januari 20.30

Wolfsburg: St Pauli, hemma, 14 januari 18.30