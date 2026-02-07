Borussia Dortmund förlänger segersviten mot Wolfsburg

Borussia Dortmund-seger med 2–1 mot Wolfsburg

Borussia Dortmunds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Serhou Guirassy matchvinnare för Borussia Dortmund

Wolfsburg är lite av ett drömmotstånd för Borussia Dortmund. På lördagen vann Borussia Dortmund på nytt – den här gången borta på Volkswagen Arena. Matchen i Bundesliga slutade 2–1 (1–0). Det var Borussia Dortmunds fjärde raka seger mot Wolfsburg.

Serhou Guirassy slog till efter 87 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

I och med detta har Borussia Dortmund hela fem raka segrar i Bundesliga.

Mainz nästa för Borussia Dortmund

Julian Brandt gjorde 1–0 till Borussia Dortmund i 38:e minuten.

Direkt efter pausen nätade Konstantinos Koulierakis och kvitterade för Wolfsburg. Det matchavgörande målet kom med tre minuter kvar att spela när Serhou Guirassy slog till och gjorde 1–2 för Borussia Dortmund på passning från Fabio Silva.

Lagens första möte för säsongen vann Borussia Dortmund med 1–0.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Red Bull Leipzig. Lagen möts söndag 15 februari 17.30 på Red Bull Arena Leipzig. Borussia Dortmund tar sig an Mainz hemma fredag 13 februari 20.30.

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (0–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 0–1 (38) Julian Brandt, 1–1 (52) Konstantinos Koulierakis, 1–2 (87) Serhou Guirassy (Fabio Silva).

Varningar, Wolfsburg: Adam Daghim. Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 1-1-3

Borussia Dortmund: 5-0-0

Nästa match:

Wolfsburg: RB Leipzig, borta, 15 februari 17.30

Borussia Dortmund: FSV Mainz, hemma, 13 februari 20.30