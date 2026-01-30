Förlust för Wolfsburg mot Köln på bortaplan

Köln segrade – 1–0 mot Wolfsburg

Linton Maina avgjorde för Köln

Andra raka nederlaget för Wolfsburg

Wolfsburg förlorade borta mot Köln i Bundesliga på fredagen. 1–0 (1–0) slutade matchen.

Linton Maina stod för Kölns avgörande mål efter 29 minuter.

Red Bull Leipzig nästa för Köln

Köln har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–14 i målskillnad.

Det här betyder att Köln är kvar på tionde plats och Wolfsburg stannar på tolfte plats, i serien.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Borussia Dortmund. Lagen möts lördag 7 februari 15.30 på Volkswagen Arena.

Köln–Wolfsburg 1–0 (1–0)

Bundesliga, RheinEnergieSTADION

Mål: 1–0 (29) Linton Maina.

Varningar, Köln: Ragnar Ache. Wolfsburg: Yannick Gerhardt, Moritz Jenz, Christian Eriksen, Kento Shiogai.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 2-1-2

Wolfsburg: 1-1-3

Nästa match:

Wolfsburg: Borussia Dortmund, hemma, 7 februari 15.30