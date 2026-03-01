Jamie Leweling het när VfB Stuttgart besegrade Wolfsburg

VfB Stuttgart vann med 4–0 mot Wolfsburg

Jamie Leweling tvåmålsskytt för VfB Stuttgart

Deniz Undav matchvinnare för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart besegrade Wolfsburg på hemmaplan i söndagens match i Bundesliga. 4–0 (3–0) slutade matchen.

Det här var nionde gången den här säsongen som VfB Stuttgarts målvakter höll nollan.

Jamie Leweling gjorde två mål för VfB Stuttgart

Deniz Undav gjorde 1–0 till VfB Stuttgart i 21:a minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimme genom Jamie Leweling. VfB Stuttgart gjorde också 3–0 i slutet av första halvleken återigen genom Jamie Leweling.

Nikolas Nartey gjorde också 4–0 i 90:e minuten.

VfB Stuttgart har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har en oavgjord och fyra förluster och 5–12 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann VfB Stuttgart med 3–0.

På lördag 7 mars 15.30 spelar VfB Stuttgart borta mot Mainz och Wolfsburg hemma mot Hamburg.

VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0 (3–0)

Bundesliga, MHPArena

Mål: 1–0 (21) Deniz Undav, 2–0 (30) Jamie Leweling, 3–0 (42) Jamie Leweling, 4–0 (90) Nikolas Nartey.

Varningar, VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss. Wolfsburg: Daniel Bauer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 3-1-1

Wolfsburg: 0-1-4

Nästa match:

VfB Stuttgart: FSV Mainz, borta, 7 mars 15.30

Wolfsburg: Hamburger SV, hemma, 7 mars 15.30