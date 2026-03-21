Justin Njinmah blev matchhjälte för Werder Bremen borta mot Wolfsburg

Werder Bremen vann med 1–0 mot Wolfsburg

Justin Njinmah avgjorde för Werder Bremen

Werder Bremen höll tätt bakåt

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Justin Njinmah när Werder Bremen vann i Bundesliga med 1–0 (0–0) mot Wolfsburg på bortaplan.

Det här var Werder Bremens sjätte nolla den här säsongen.

Red Bull Leipzig nästa för Werder Bremen

Wolfsburg har en oavgjord och fyra förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Werder Bremen har tre vinster och två förluster och 8–5 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Werder Bremen med 2–1.

På lördag 4 april 15.30 spelar Wolfsburg borta mot Bayer Leverkusen och Werder Bremen hemma mot Red Bull Leipzig.

Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (0–0)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 0–1 (68) Justin Njinmah.

Varningar, Wolfsburg: Lovro Majer, Moritz Jenz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 0-1-4

Werder Bremen: 3-0-2

Nästa match:

Wolfsburg: Bayer Leverkusen, borta, 4 april 15.30

Werder Bremen: RB Leipzig, hemma, 4 april 15.30