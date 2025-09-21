Karim Adeyemi blev matchhjälte för Borussia Dortmund hemma mot Wolfsburg

Borussia Dortmund vann med 1–0 mot Wolfsburg

Karim Adeyemi avgjorde för Borussia Dortmund

Tredje raka segern för Borussia Dortmund

Matchens enda mål kom i första halvleken genom Karim Adeyemi när Borussia Dortmund vann i Bundesliga med 1–0 (1–0) mot Wolfsburg på hemmaplan.

Borussia Dortmund har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Borussia Dortmund–Wolfsburg – mål för mål

Borussia Dortmund ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Wolfsburg ligger på tolfte plats.

Den 7 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Volkswagen Arena.

På lördag 27 september 15.30 spelar Borussia Dortmund borta mot Mainz, och Wolfsburg hemma mot Red Bull Leipzig.

Borussia Dortmund–Wolfsburg 1–0 (1–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (20) Karim Adeyemi (Julian Ryerson).

Varningar, Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini.

Nästa match:

Borussia Dortmund: FSV Mainz, borta, 27 september

Wolfsburg: RB Leipzig, hemma, 27 september